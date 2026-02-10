Во вторник, 10-го февраля, Олимпиада-2026 продолжает набирать обороты. В этот день разыграют 9 комплектов медалей — в горнолыжном спорте, биатлоне, керлинге, лыжных гонках (две), прыжках с трамплина, санном спорте, фристайле и шорт-треке. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2026.

Одной строкой
Помимо медальных событий в этот соревновательный день нас также ожидает квалификация у мужчин в могуле, короткая программа у мужчин в фигурном катании, квалификация в шорт-треке на различных дистанциях и много женского хоккея на льду.

Особое внимание стоит обратить на короткую программу у мужчин в фигурном катании.  Там выступит россиянин Петр Гуменник, который имеет все шансы побороться если не за победу, то за медаль точно.LiveSport.Ru проведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.

08:58 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн высказалась о своей травме. Спортсменка сделала пост в соцсетях. Вонн получила повреждение на ОИ-2026 8 февраля во время соревнований по скоростному спуску.

«Моя олимпийская мечта завершилась не так, как я мечтала.  Это не была концовка из книги или сказки — это просто жизнь.  К сожалению, я получила сложный перелом большеберцовой кости, который сейчас стабилен, но потребует нескольких операций для правильного восстановления», — написала Вонн в социальных сетях.

09:09 Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид не дождется дебюта на Олимпийских играх. Форвард «Эдмонтон Ойлерз» провёл 11 лет в НХЛ, прежде чем сыграть свой первый матч на Олимпиаде. 12 февраля Канада сразится с Чехией. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие игроки НХЛ.

09:23 Японские фигуристы остались недовольны покрытием пьедестала во время церемонии награждения командного турнира Олимпиады-2026. Японцы выступили с официальной жалобой на покрытие пьедестала. Победу в командных соревнованиях сборная США. Японцы завоевали серебро.

09:37 Отец Петра Гуменника Олег признался, что у него нет возможности вживую смотреть за выступлениями фигуриста. По словам Гуменника-старшего, переживания не дают ему полностью насладиться моментом. 10 февраля Петр Гуменник выступит на ОИ-2026 с короткой программой.

13:45 Лыжные гонки. Мужчины и женщины. Спринты. Финал

У мужчин в борьбе за золотую медаль борьбы быть не должно.  Однозначный, явный и единственный фаворит на победу — пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира, 5-кратный обладатель Кубка мира Йоханнес Клебо из Норвегии.  Это его любимая гонка, любимая дистанция, в которой он практически никогда не проигрывает.

Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо globallookpress.com

А вот за остальные комплекты наград поборются его соотечественник, олимпийский чемпион 2022 года и чемпион мира 2021 года в командном спринте Эрик Валнес, еще один представитель Норвегии Оскар Опстад Вике, швед Эдвин Ангер и француз Жюль Шаппаз.  Шансы остальных спортсменов крайне малы.

Участие в гонке примет и россиянин Савелий Коростелев, но спринт — это не его, поэтому даже выход в финал будет считаться приятным сюрпризом.

В соревнованиях женщин не все так однозначно, но тоже есть свои фаворитки.  Это олимпийская чемпионка 2022 года в спринте свободным стилем, 7-кратная чемпионка мира Йонна Сундлинг из Швеции, ее соотечественница, прирожденная спринтерша Линн Сван и серебряный призер чемпионата мира 2025 года в спринте Кристине Ставос Шистад из Норвегии.  Есть и другие известные лыжники, способные удивить, но в спринте главенствуют как раз эти три спортсменки.

Йонна Сундлинг
Йонна Сундлинг globallookpress.com

На старт выйдет и россиянка Дарья Непряева, но, как и в случае с Савелием Коростелевым, на медали рассчитывать не приходится.

14:30 Фристайл. Мужской слоупстайл. Финал

В этом виде программы обычно все запутано и сложно что-либо спрогнозировать, но фаворитом видится норвежский фристайлист, Олимпийский чемпион Игр 2022 года в Пекине в биг-эйре, двукратный чемпион мира, трёхкратный призёр чемпионатов мира Бирк Рууд.

Биру Рууд
Биру Рууд globallookpress.com

Кто ему может составить конкуренцию?  Это точно его соотечественник Тормод Фростад, а также шведский фристайлист, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2022 года в дисциплине слоупстайл Йеспер Чьедер и австриец Матей Шванцер.  Интрига должна быть запредельной.

14:50 Шорт-трек. Смешанная эстафета, 2000 м. Финал

А в шорт-треке фавориты все те же.  На медали в этом виде программы, по сути, претендуют четыре сборные, которые и могут сойтись между собой в финальных забегах.  Это Нидерланды, Южная Корея, Канада и Китай.  Выделить кого-то одного невозможно, потому что все они сильны, все они топчики в шорт-треке.

15:30 Биатлон. Мужчины, 20 км. Индивидуальная гонка. Финал

Гонка, в которой практически все зависит от стрельбы.  Поэтому и фаворитами являются «стрелки».  В первую очередь стоит назвать трехкратного чемпиона мира Эрика Перро из Франции и олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира Стурлу Холм Легрейда.

Стурла Холм Легрейд
Стурла Холм Легрейд globallookpress.com

Также не стоит забывать об итальянском биатлонисте Томмазо Джакомеле, шведском стреляющем лыжнике Себастьяне Самуэльссоне и французах Кентене Фийон Майе и Эмильене Жаклене.  Самая непредсказуемая гонка в биатлоне.  Будет захватывающе!

16:00 Горнолыжный спорт. Женщины. Командная комбинация. Финал

Конечно, первым делом взор падает на американок Бризи Джонсон, которая уже стала олимпийской чемпионкой Милана, и Микаэлу Шиффрин.  Обе спортсменки являются топовыми точно будут в фаворитах.  Среди их главных конкурентов видятся София Годжа и Лара Делла Мея из Италии.

Бризи Джонсон
Бризи Джонсон globallookpress.com

Кто еще может побороться за медали?  Это Коринн Сутер и Камилла Раст из Швейцарии, а также Корнелия Хюттер и Катарина Труппе из Австрии.  Команды получились просто на загляденье.

20:05 Керлинг. Смешанные пары. Финал

В матче за третье место и бронзовые медали сойдутся сборные Великобритании и Италии.  Британцы выглядят лучше, но итальянцы в родных стенах захотят забрать медаль.

Американцы радуются выходу в финал
Американцы радуются выходу в финал globallookpress.com

А вот в финале есть отчетливый фаворит.  Сборная США на порядок выше классом, чем команда Швеции, но это финал и здесь может быть все.  Тем более шведы уже сотворили сенсацию, пробившись в финальный матч.

20:40 Санный спорт. Женщины, одиночки. Финал

После первых двух попыток лидерство захватал фаворит соревнований, восьмикратная чемпионка мира по санному спорту, двукратная чемпионка Европы Юлия Таубиц из Германии.

Лидеры после двух заездов
Лидеры после двух заездов .

По сути, у Таубиц осталась только одна конкурентка и это ее соотечественница Мерле Малу Фребель.  А вот за бронзу поборются двукратный призёр чемпионата мира 2024 года Элина Бота из Латвии и итальянская саночница Верена Хофер.

Юлия Таубиц
Юлия Таубиц globallookpress.com

Россиянка Дарья Олесик в настоящий момент 14-я с отставанием в 1,463 секунды.  Улучшить позицию наша соотечественница может, но вряд ли залезет даже в топ-10.

22:00 Прыжки с трамплина. Смешанные команды. Финал

Фаворитами в этом виде программы идут словенские прыгуны, которые должны реабилитироваться за неудачу в личном первенстве.  Именно сборная Словении считается сильнейшей на бумаге, но ей нужно будет это доказать еще и на деле.

А кто соперники?  Можно выделить две сборные.  Это Австрия и Япония, которые тоже поборются за медали высшей пробы. Германия и Норвегия вряд ли смогут составить им конкуренцию, поскольку выделяются именно три команды.