Результаты соревнований на Олимпийских играх-2026 в Милане — Кортине 10 февраля. Все главные события в пятый день турнира

Во вторник, 10-го февраля, Олимпиада-2026 продолжает набирать обороты. В этот день разыграют 9 комплектов медалей — в горнолыжном спорте, биатлоне, керлинге, лыжных гонках (две), прыжках с трамплина, санном спорте, фристайле и шорт-треке. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2026.

Помимо медальных событий в этот соревновательный день нас также ожидает квалификация у мужчин в могуле, короткая программа у мужчин в фигурном катании, квалификация в шорт-треке на различных дистанциях и много женского хоккея на льду.

Особое внимание стоит обратить на короткую программу у мужчин в фигурном катании. Там выступит россиянин Петр Гуменник, который имеет все шансы побороться если не за победу, то за медаль точно.LiveSport.Ru проведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.

08:58 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн высказалась о своей травме. Спортсменка сделала пост в соцсетях. Вонн получила повреждение на ОИ-2026 8 февраля во время соревнований по скоростному спуску.

«Моя олимпийская мечта завершилась не так, как я мечтала. Это не была концовка из книги или сказки — это просто жизнь. К сожалению, я получила сложный перелом большеберцовой кости, который сейчас стабилен, но потребует нескольких операций для правильного восстановления», — написала Вонн в социальных сетях.

09:09 Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид не дождется дебюта на Олимпийских играх. Форвард «Эдмонтон Ойлерз» провёл 11 лет в НХЛ, прежде чем сыграть свой первый матч на Олимпиаде. 12 февраля Канада сразится с Чехией. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх примут участие игроки НХЛ.

09:23 Японские фигуристы остались недовольны покрытием пьедестала во время церемонии награждения командного турнира Олимпиады-2026. Японцы выступили с официальной жалобой на покрытие пьедестала. Победу в командных соревнованиях сборная США. Японцы завоевали серебро.

09:37 Отец Петра Гуменника Олег признался, что у него нет возможности вживую смотреть за выступлениями фигуриста. По словам Гуменника-старшего, переживания не дают ему полностью насладиться моментом. 10 февраля Петр Гуменник выступит на ОИ-2026 с короткой программой.

13:45 Лыжные гонки. Мужчины и женщины. Спринты. Финал

У мужчин в борьбе за золотую медаль борьбы быть не должно. Однозначный, явный и единственный фаворит на победу — пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира, 5-кратный обладатель Кубка мира Йоханнес Клебо из Норвегии. Это его любимая гонка, любимая дистанция, в которой он практически никогда не проигрывает.

Йоханнес Клебо globallookpress.com

А вот за остальные комплекты наград поборются его соотечественник, олимпийский чемпион 2022 года и чемпион мира 2021 года в командном спринте Эрик Валнес, еще один представитель Норвегии Оскар Опстад Вике, швед Эдвин Ангер и француз Жюль Шаппаз. Шансы остальных спортсменов крайне малы.

Участие в гонке примет и россиянин Савелий Коростелев, но спринт — это не его, поэтому даже выход в финал будет считаться приятным сюрпризом.

В соревнованиях женщин не все так однозначно, но тоже есть свои фаворитки. Это олимпийская чемпионка 2022 года в спринте свободным стилем, 7-кратная чемпионка мира Йонна Сундлинг из Швеции, ее соотечественница, прирожденная спринтерша Линн Сван и серебряный призер чемпионата мира 2025 года в спринте Кристине Ставос Шистад из Норвегии. Есть и другие известные лыжники, способные удивить, но в спринте главенствуют как раз эти три спортсменки.

Йонна Сундлинг globallookpress.com

На старт выйдет и россиянка Дарья Непряева, но, как и в случае с Савелием Коростелевым, на медали рассчитывать не приходится.

14:30 Фристайл. Мужской слоупстайл. Финал

В этом виде программы обычно все запутано и сложно что-либо спрогнозировать, но фаворитом видится норвежский фристайлист, Олимпийский чемпион Игр 2022 года в Пекине в биг-эйре, двукратный чемпион мира, трёхкратный призёр чемпионатов мира Бирк Рууд.

Биру Рууд globallookpress.com

Кто ему может составить конкуренцию? Это точно его соотечественник Тормод Фростад, а также шведский фристайлист, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2022 года в дисциплине слоупстайл Йеспер Чьедер и австриец Матей Шванцер. Интрига должна быть запредельной.

14:50 Шорт-трек. Смешанная эстафета, 2000 м. Финал

А в шорт-треке фавориты все те же. На медали в этом виде программы, по сути, претендуют четыре сборные, которые и могут сойтись между собой в финальных забегах. Это Нидерланды, Южная Корея, Канада и Китай. Выделить кого-то одного невозможно, потому что все они сильны, все они топчики в шорт-треке.

15:30 Биатлон. Мужчины, 20 км. Индивидуальная гонка. Финал

Гонка, в которой практически все зависит от стрельбы. Поэтому и фаворитами являются «стрелки». В первую очередь стоит назвать трехкратного чемпиона мира Эрика Перро из Франции и олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира Стурлу Холм Легрейда.

Стурла Холм Легрейд globallookpress.com

Также не стоит забывать об итальянском биатлонисте Томмазо Джакомеле, шведском стреляющем лыжнике Себастьяне Самуэльссоне и французах Кентене Фийон Майе и Эмильене Жаклене. Самая непредсказуемая гонка в биатлоне. Будет захватывающе!

16:00 Горнолыжный спорт. Женщины. Командная комбинация. Финал

Конечно, первым делом взор падает на американок Бризи Джонсон, которая уже стала олимпийской чемпионкой Милана, и Микаэлу Шиффрин. Обе спортсменки являются топовыми точно будут в фаворитах. Среди их главных конкурентов видятся София Годжа и Лара Делла Мея из Италии.

Бризи Джонсон globallookpress.com

Кто еще может побороться за медали? Это Коринн Сутер и Камилла Раст из Швейцарии, а также Корнелия Хюттер и Катарина Труппе из Австрии. Команды получились просто на загляденье.

20:05 Керлинг. Смешанные пары. Финал

В матче за третье место и бронзовые медали сойдутся сборные Великобритании и Италии. Британцы выглядят лучше, но итальянцы в родных стенах захотят забрать медаль.

Американцы радуются выходу в финал globallookpress.com

А вот в финале есть отчетливый фаворит. Сборная США на порядок выше классом, чем команда Швеции, но это финал и здесь может быть все. Тем более шведы уже сотворили сенсацию, пробившись в финальный матч.

20:40 Санный спорт. Женщины, одиночки. Финал

После первых двух попыток лидерство захватал фаворит соревнований, восьмикратная чемпионка мира по санному спорту, двукратная чемпионка Европы Юлия Таубиц из Германии.

Лидеры после двух заездов .

По сути, у Таубиц осталась только одна конкурентка и это ее соотечественница Мерле Малу Фребель. А вот за бронзу поборются двукратный призёр чемпионата мира 2024 года Элина Бота из Латвии и итальянская саночница Верена Хофер.

Юлия Таубиц globallookpress.com

Россиянка Дарья Олесик в настоящий момент 14-я с отставанием в 1,463 секунды. Улучшить позицию наша соотечественница может, но вряд ли залезет даже в топ-10.

22:00 Прыжки с трамплина. Смешанные команды. Финал

Фаворитами в этом виде программы идут словенские прыгуны, которые должны реабилитироваться за неудачу в личном первенстве. Именно сборная Словении считается сильнейшей на бумаге, но ей нужно будет это доказать еще и на деле.

А кто соперники? Можно выделить две сборные. Это Австрия и Япония, которые тоже поборются за медали высшей пробы. Германия и Норвегия вряд ли смогут составить им конкуренцию, поскольку выделяются именно три команды.