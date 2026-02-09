«Бронза» досталась японцу Рэну Никайдо и швейцарцу Грегору Дешвандену (по 266 баллов).

По сумме прыжков представитель Германии смог набрать 274,1 балла. Второе место и серебряную медаль выиграл поляк Кацпер Томасяк с 270,7 баллами.

Немец Филипп Раймунд стал олимпийским чемпионом в прыжках с нормального трамплина.

Милан-2026•Сегодня 23:14 Фигурное катание, танцы на льду, ритм-танец: онлайн, прямая трансляция ОИ-2026

Милан-2026•Сегодня 23:09 9 февраля в Милане-2026: анонс, онлайн, итоги дня

Милан-2026•Сегодня 13:11 Сильнее боли: как Линдси Вонн снова бросила вызов невозможному

Милан-2026•Сегодня 02:41 Фигурка на ОИ-2026: Малинин выиграл золото для США, бронзу забрала Италия

Милан-2026•Сегодня 01:44 8 февраля в Милане-2026: анонс, онлайн, итоги дня

Главные темы сейчас

Милан-2026•06/02/2026 15:30 Фигурка на ОИ-2026: Гуменник удивит, а Петросян останется без медалей

Милан-2026•05/02/2026 15:20 Одиночество чемпиона: путь Йоханнеса Клебо к абсолютному доминированию

Милан-2026•03/02/2026 20:21 26 причин смотреть Олимпийские игры-2026: главные лица Милана и Кортины

Милан-2026•03/02/2026 15:34 Илья Малинин: золото Олимпиады — последний шаг к настоящему величию

Милан-2026•29/01/2026 11:11 Тринадцать — счастливое число? Кто из россиян выступит на Олимпиаде-2026 в Милане

Выбор читателей

Футбол•04/02/2026 20:23 «Глупый мальчишка» и национальный герой: как Англия простила Дэвида Бекхэма

Футбол•02/02/2026 17:35 Трансферный дайджест. 27 января — 2 февраля

Футбол•05/02/2026 17:34 Роман Шишкин: С Карседо будут спрашивать за результат с первых же матчей «Спартака»

Футбол•25/01/2026 08:54 Покорить столицу: почему от перехода Сауся в «Спартак» больше выиграет «Балтика»

Футбол•31/01/2026 12:34 «Реал» накажет «Бенфику» и Моуринью, а «Галатасарай» остановит «Ювентус»: порция дерзких прогнозов на стыковые матчи ЛЧ

Самое интересное

Футбол•26/12/2025 18:07 Январская боль: топ‑10 зимних трансферов «Манчестер Юнайтед» после Фергюсона

Бои•26/12/2025 20:19 7 самых ярких нокаутов UFC в 2025-м: Левый хук Прохазки, хай-кик Салкилда и еще 5 штук

Теннис•26/12/2025 15:05 «Очень рада, что не выгнала его». Как теннисисты и тренеры выбирают друг друга

Футбол•25/12/2025 16:56 Вездесущий Джака, Субименди и прорыв Экитике. Топ-10 лучших трансферов сезона АПЛ