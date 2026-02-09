Немец Филипп Раймунд стал олимпийским чемпионом в прыжках с нормального трамплина.

Филипп Раймунд
По сумме прыжков представитель Германии смог набрать 274,1 балла.  Второе место и серебряную медаль выиграл поляк Кацпер Томасяк с 270,7 баллами.

«Бронза» досталась японцу Рэну Никайдо и швейцарцу Грегору Дешвандену (по 266 баллов).

Прыжки с трамплина. Мужчины. Нормальный трамплин

1.  Филипп Раймунд (Германия) — 274,1 балла

2.  Кацпер Томасяк (Польша) — 270,7

3.  Рен Никайдо (Япония) — 266,0

3.  Грегор Дешванден (Швейцария) — 266,0

5.  Валентин Фубер (Франция) — 263,3

6.  Домен Превц (Словения) — 261,8

7.  Штефан Эмбахер (Австрия) — 261,2

8.  Рею Кобаяси (Япония) — 260,6