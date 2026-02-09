Немец Филипп Раймунд стал олимпийским чемпионом в прыжках с нормального трамплина.
По сумме прыжков представитель Германии смог набрать 274,1 балла. Второе место и серебряную медаль выиграл поляк Кацпер Томасяк с 270,7 баллами.
«Бронза» досталась японцу Рэну Никайдо и швейцарцу Грегору Дешвандену (по 266 баллов).
Прыжки с трамплина. Мужчины. Нормальный трамплин
1. Филипп Раймунд (Германия) — 274,1 балла
2. Кацпер Томасяк (Польша) — 270,7
3. Рен Никайдо (Япония) — 266,0
3. Грегор Дешванден (Швейцария) — 266,0
5. Валентин Фубер (Франция) — 263,3
6. Домен Превц (Словения) — 261,8
7. Штефан Эмбахер (Австрия) — 261,2
8. Рею Кобаяси (Япония) — 260,6