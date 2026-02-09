«Клипперс» обыграли «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:96.

Кавай Леонард globallookpress.com

Лучшим снайпером встречи стал форвард гостей Кавай Леонард, набравший 41 очко.

Эта победа стала для калифорнийской команды второй подряд — «Клипперс» идут девятыми на Западе, тогда как «Миннесота» занимает шестую строчку.

«Торонто» на своей площадке оказался сильнее «Индианы» — 122:104.

Самым результативным игроком стал защитник «Рэпторс» Скотт Барнс, оформивший дабл-дабл — 25 очков и 14 подборов.

Для «Индианы» это поражение стало четвёртым подряд — команда замыкает таблицу Восточной конференции. «Торонто» с результатом располагается на пятом месте.

«Майами» разгромил «Вашингтон» в гостевом поединке — 132:101. Лучшими по результативности стали Каспарас Якучионис и НБА., набравшие по 22 очка.

«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд и занимает 14-е место на Востоке, а «Хит» находятся на восьмой позиции конференции.