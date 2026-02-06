Фигурист Глеб Смолкин, выступающий за Грузию в спортивных танцах на льду в паре с Дианой Дэвис, заявил, что не планирует возвращаться в сборную России.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин globallookpress.com

«Об этом уже речи быть не может. Мы очень рады и довольны, как к нам относятся наши партнеры по команде, президент Федерации, президент страны. Поэтому об этом и речи быть не может. У нас своя дорога, мы ей идем. Желаем всем остальным спортсменам удачи на их пути», — цитирует Смолкина «СЭ».

На Олимпиаде-2026 в Италии Дэвис и Смолкин занимают шестое место после ритм-танца. Лидируют американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Произвольный танец дуэты представят 8 февраля.