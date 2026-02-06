Результаты соревнований на Олимпийских играх-2026 в Милане — Кортине 6 февраля. Все главные события в первый день турнира

В пятницу, 6 февраля, официально стартуют XXV Зимние Олимпийские игры. В этот день пройдет церемония открытия Олимпиады-2026, пройдут матчи групповых этапов в керлинге и хоккее, а также три вида в командном турнире по фигурному катанию. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2026.

Латвийский бобслеист 21-летний Ренарс Грантиньш не примет участие в Олмипиаде, сообщил телеканал Latvijas Televizija. Один из главных фаворитов соревнований получил травму во время тренировочного заезда в Кортина-д'Ампеццо. Теперь надежды латвийской сборной остались только на мужскую двойку. Они приступят к тренировкам с 16 февраля.

Ранее понесла тяжелую потерю горнолыжная сборная Норвегии. Во время тренировочного спуска пострадал лидер команды Фредрик Меллер.

Сборная Канады по хоккею лишилась форварда «Тампы» Брэйдена Пойнта, который пропустит Олимпиаду в Турине из-за травмы, сообщает пресс-служба НХЛ.

Вместо него вызван нападающий «Каролины» Сет Джарвис. В этом регулярном чемпионате 24-летний хоккеист набрал 43 (25+18) очков в 48 матчах.

Сет Джарвич globallookpress.com

Российский флаг уже появился на Зимней Олимпиаде. Он был замечен на трибунах во время женского хоккейного матча между США и Чехии (5:1), информирует Seznam Zprávy.

Как сообщает источник, триколор возник за скамейкой сборной Чехии во время третьего периода. Менеджер встречи быстро поняла, чем это грозит и заставила убрать российскую символику.

В этот же момент ловкий мужчина, метнувшись из-под свода арены перехватил флаг у недругов и спешно ретировался с ним, спрятав его под одежду. Дальнейшая судьба человека и триколора пока неизвестна.

В день открытия Игр розыгрышей медалей еще традиционно не будет, но сами соревнования будут уже в разгаре. К примеру, в хоккее женщины продолжат старт группового этапа. Между собой сойдутся Франция — Япония и Чехия — Швейцария. Однозначными фаворитами в этих матчах видятся японки и чешки.

Также продолжатся соревнования в керлинге в миксте. 6 февраля мы увидим сразу шесть интересных баталий: Швеция — Великобритания, Италия — Швейцария, США — Канада, Чехия — США, Эстония — Италия, Южная Корея — Великобритания и Швеция — Норвегия. Тут что-либо предсказывать пока что сложно. Нужно дождаться финального раунда соревнований.

Арена для керлинга globallookpress.com

В этот же день стартуют и командные соревнования по фигурному катанию. Будет сразу три виды прокатов. Танцевальные пары покажут ритм-танец, а вот спортивные пары и женщины откатают короткие программы. Явным фаворитом на победу в командном соревновании является сборная США. Второе место должна забирать национальная команда Японии, а вот за бронзовые медали, по идее, должны бороться Италия, Канада и Франция.

Помимо этого, запланированы официальные тренировки у женщин в прыжках с трамплина, у мужчин в санном спорте и в горнолыжном спорте и у мужчин, и у женщин, но это уже не столь интересно.

Церемония открытия

В 22.00 по московскому времени стартует церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр. Она будет организована студией Balich Wonder Studio на Олимпийском стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Церемонии открытия Игр и парады спортсменов также состоятся в других местах проведения Олимпийских игр-2026 — Предаццо, Ливиньо и Кортина д'Ампеццо.

Впервые в истории будут установлены две чаши с олимпийским огнем — в Милане на Арке Мира или Триумфальной арке и в Кортина-д'Ампеццо на Пьяцца Дибона.

Церемония открытия традиционно состоит из нескольких частей. Основными из них являются парад спортсменов и зажжение Олимпийского огня. Также ожидается шоу с выступлением мировых звезд. На миланском стадионе выступят Мэрайя Кэри, Андреа Бочелли, Лаура Паузини и многие другие.

