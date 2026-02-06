Всего в этом сезоне Леброн провел 33 матча, в которых в среднем набирал 21,8 очка, совершал 5,6 подбора и отдавал 6,7 передачи.

Благодаря этому достижению 41-летний баскетболист смог превзойти рекорд знаменитого разыгрывающего «Юты» Джона Стоктона по количеству сделанных из очков и передач в матче, став самым возрастным игроком лиги.

В этом матче лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 17 очков и сделал 10 ассистов.

В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл у «Филадельфии Сиксерс» со счетом 119:115.

