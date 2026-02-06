Серебряный призер Олимпиады-2010 по лыжным гонкам Александр Панжинский прокомментировал медальные перспективах пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо из Норвегии на Играх-2026.

Йоханнес Клебо globallookpress.com

«Я не верю в то, что Клебо выиграет шесть золотых медалей. На чемпионате мира я тоже не ожидал, что он выиграет все гонки, но этот парень умеет удивлять, поэтому, почему бы и нет. На Олимпиаде будет самая нелюбимая его гонка — с раздельного старта на 10 км коньком, и в ней шансов будет немного», — цитирует Панжинского ТАСС.