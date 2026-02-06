Чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась ожиданиями от предстоящего выступления Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.

Петр Гуменник
Петр Гуменник globallookpress.com

«Не умею делать прогнозы.  Могу только сказать, что он должен хорошо выступить.  Его задача — сделать свой максимум, который он умеет.  А как там дальше всё сложится — это невозможно даже предположить.  Мы не знаем, кто будет в судьях сидеть, что за бригада, откуда эти арбитры будут, как они будут оценивать ребят, которые не были вообще на международной арене», — приводит слова Слуцкой «Чемпионат».

Короткая программа у мужчин пройдет 10 февраля, а произвольная — тремя днями позднее.