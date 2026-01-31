Российская фигуристка Камила Валиева, отбывшая дисквалификацию после нарушения антидопинговых правил, рада, что впервые после перерыва примет участие в соревнованиях.

Камила Валиева globallookpress.com

Валиева примет участие в чемпионате России по прыжкам, который состоится 31 января и 1 февраля в Москве. Фигуристка тренируется в группе Светланы Соколовской.

«Я безумно счастлива, что возвращаюсь, что смогу выйти на соревновательный лёд, увидеть всех ребят и, самое главное, почувствовать соревновательную публику. Я кайфую от процесса, кайфую от взаимодействия с новым тренерским штабом. У меня какая-то невероятная любовь к спорту, к фигурному катанию, она будто усилилась за эти четыре года.

Хочется выходить, потому что я люблю фигурное катание всем сердцем, всей душой — это самая главная мотивация», — сказала Валиева в эфире Первого канала.