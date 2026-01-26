Олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко высказался о решении фигуристки Александры Трусовой вернуться к соревновательной деятельности.

Евгений Плющенко globallookpress.com

Ранее стало известно, что спортсменка будет готовиться к возобновлению выступлений под руководством Этери Тутберидзе, а не в группе Плющенко.

«К решению Саши отношусь с пониманием. Она вернулась к тренеру, с которой долго работала и с которой ей комфортно. Свою лепту в ее возвращение в спорт после родов внес», — заявил Плющенко в интервью РИА «Новости».

31 января и 1 февраля Александра Трусова выступит на чемпионате России по прыжкам, который пройдёт в Москве.