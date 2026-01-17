Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону 2025/2026, который проходит в немецком Рупольдинге.

Себастиан Самуэльссон globallookpress.com

Самуэльссон преодолел дистанцию за 21 минуту 53,8 секунды, не допустив ни одного промаха на стрельбище. Для него это первая победа с весны 2025 года и первая в спринтерских гонках с сезона 2021/2022.

Второе место занял итальянец Томмазо Джакомель, уступивший победителю 17,6 секунды и допустивший один промах. Третье место досталось норвежскому биатлонисту Исаку Лекнесу Фрею, который отстал от Самуэльссона на 34,1 секунды, не промахнувшись ни разу на огневых рубежах.