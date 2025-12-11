Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт подтвердила участие российских саночников на одном из ближайших этапов Кубка мира.

Наталия Гарт globallookpress.com

«Благодаря слаженной работе команды наши спортсмены все же успеют на один из американских этапов Кубка мира. Визы одобрены, но спортсмены физически не успевают в США на ближайший этап в Парк-Сити. Однако через неделю на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде мы планируем выступить», — приводит ТАСС слова Гарт.

Этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде состоится с 18 по 20 декабря, а в Парк-сити стартует 11 декабря.

Таким образом, российские саночники имеют шансы отобраться на Олимпийские игры 2026 года в Милане.

В нейтральном списке сейчас присутствуют 6 российских атлетов: София Мазур, Дарья Олесик, Ксения Шамова, Александр Горбацевич, Павел Репилов, Матвей Пересторонин.