Гуменник отреагировал на попадание на ОИ-2026

Российский фигурист, одержавший победу в предолимпийском отборочном турнире Skate to Milano в Пекине, высказался о своем выступлении.

«Олимпийский каток… Для меня это, наоборот, было ещё вдвойне интереснее, что это не на абы какой арене, а на олимпийской, где была Олимпиада самая последняя. Кольца олимпийские видны. Это ещё больше какого-то уникального опыта мне дало.

Когда вышел из зоны Kiss&Cry, встретил Аделию Петросян, она меня поздравила. Было приятно», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

23-летний Пётр Гуменник выиграл отборочный турнир по фигурному катанию, который состоялся в Пекине с 19 по 21 сентября. За две программы фигурист набрал 262,82 балла. Гуменник выступит на ОИ-2026, которые пройдут в 2026 году в Италии.