Деннис Шредер назван самым ценным игроком чемпионата Европы по баскетболу

привел сборную Германии к чемпионству и был признан самым ценным игроком чемпионата Европы по баскетболу.

В финальном матче Германия обыграла Турцию со счетом 88:83, при этом Шредер набрал 16 очков, сделал 12 передач и 3 подбора. В среднем за турнир 31-летний баскетболист демонстрировал показатели 20,9 очка, 3,5 подбора и 6,6 передачи за игру.

Его 12 результативных передач в финале стали рекордом среди всех финальных матчей Евробаскета с 1995 года. Всего на турнире Шредер сделал 65 результативных передач за 9 игр, и его средний коэффициент полезности составил +18,4.