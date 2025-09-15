ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Футболисты Ренна празднуют победуКрасная карточка сломала матч «Лиону»: «Ренн» камбекнул на последних минутах
  • 20:37
    • Дубль Холанна помог «Манчестер Сити» разгромить «Манчестер Юнайтед»
  • 07:28
    • Нуну Эшпириту Санту може возглавить «Вест Хэм»
  • 23:53
    • «Барселона» разнесла «Валенсию»
  • 23:46
    • Гол Модрича принес «Милану» победу над «Болоньей»
  • 23:07
    • Германия выиграла Евробаскет, победив в финале Турцию
    Деннис Шредер назван самым ценным игроком чемпионата Европы по баскетболу

    Прочие Баскетбол
    Деннис Шредер привел сборную Германии к чемпионству и был признан самым ценным игроком чемпионата Европы по баскетболу.

    Деннис Шредер
    Деннис Шредер

    В финальном матче Германия обыграла Турцию со счетом 88:83, при этом Шредер набрал 16 очков, сделал 12 передач и 3 подбора. В среднем за турнир 31-летний баскетболист демонстрировал показатели 20,9 очка, 3,5 подбора и 6,6 передачи за игру.

    • Его 12 результативных передач в финале стали рекордом среди всех финальных матчей Евробаскета с 1995 года. Всего на турнире Шредер сделал 65 результативных передач за 9 игр, и его средний коэффициент полезности составил +18,4.

