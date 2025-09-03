Италия одержала победу над Испанией в матче Евробаскета

Завершились три матча 4-го тура группы С чемпионата Европы 2026-го года по баскетболу.

Италия обыграла Испанию со счетом 67:63 (10:18, 20:18, 19:11, 18:16).

У итальянцев больше всего очков набрал Мухамет Диуф с 14-ю баллами в копилке. В составе Испании самым результативным стал форвард Санти Альдама (19).

Грузия разгромила Кипр со счетом 93:61 (15:13, 27:13, 26:15, 25:20).

В составе грузинской сборной самым результативным стал Торнике Шенгелия, набрав 27 очков. У Кипра Даррал Уиллис набрал 19 баллов — это лучший результат сборной в этом матче.

Босния и Герцеговина обыграла Грецию со счетом 80:77 (19:25, 25:13, 17:14, 19:25).

У боснийцев больше всего баллов набрал центровой Юсуф Нуркич с 18-ю баллами в активе. В составе Греции самый результативный — разыгрывающий Костас Слукас (15 баллов).

После этих матчей Греция занимает 1-е место в группе С, а на 2-й позиции располагается Италия. Тройку лидеров замыкает Испания, а на 3-й строчке — Грузия. На 5-й и 6-й позициях располагаются Босния и Герцеговина и Кипр соответственно.