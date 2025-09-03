ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Валерий Карпин — главный тренер сборной России Сафонов, Головин и Миранчук покажут класс? Сборная России готовится к товарищеским матчам
  • 00:37
    • Соболенко прошла в полуфинал US Open, Вондроушова снялась с турнира
  • 23:53
    • Источник: Хейлунн расстроен из-за ухода из «Манчестер Юнайтед»
  • 22:52
    • Гюндоган: «Манчестер Сити» всегда будет занимать особое место в моём сердце
  • 22:47
    • Алькарас пробился в полуфинал US Open — 2025
  • 20:32
    • Пегула обыграла Крейчикову и прошла в полуфинал US Open — 2025
    Все новости спорта

    Италия одержала победу над Испанией в матче Евробаскета

    Прочие Баскетбол
    Завершились три матча 4-го тура группы С чемпионата Европы 2026-го года по баскетболу.

    Фрагмент матча Греция — Босния и Герцеговина
    Фрагмент матча Греция — Босния и Герцеговина

    Италия обыграла Испанию со счетом 67:63 (10:18, 20:18, 19:11, 18:16).

    У итальянцев больше всего очков набрал Мухамет Диуф с 14-ю баллами в копилке. В составе Испании самым результативным стал форвард Санти Альдама (19).

    Грузия разгромила Кипр со счетом 93:61 (15:13, 27:13, 26:15, 25:20).

    В составе грузинской сборной самым результативным стал Торнике Шенгелия, набрав 27 очков. У Кипра Даррал Уиллис набрал 19 баллов — это лучший результат сборной в этом матче.

    Босния и Герцеговина обыграла Грецию со счетом 80:77 (19:25, 25:13, 17:14, 19:25).

    У боснийцев больше всего баллов набрал центровой Юсуф Нуркич с 18-ю баллами в активе. В составе Греции самый результативный — разыгрывающий Костас Слукас (15 баллов).

    После этих матчей Греция занимает 1-е место в группе С, а на 2-й позиции располагается Италия. Тройку лидеров замыкает Испания, а на 3-й строчке — Грузия. На 5-й и 6-й позициях располагаются Босния и Герцеговина и Кипр соответственно.

