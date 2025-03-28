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    Валиева не подавала новую апелляцию на решение о дисквалификации

    Прочие Фигурное катание
    Федеральный верховный суд Швейцарии сообщил, что Камила Валиева не подавала новую апелляцию на решение о дисквалификации.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    Последняя апелляция российской фигуристки была зарегистрирована в декабре 2024 года.

    Ранее СМИ сообщили, что на этой неделе адвокаты Валиевой запросили пересмотр решения Верховного суда Швейцарии оставить в силе вердикт CAS о дисквалификации спортсменки, обвинив ВАДА в процессуальном мошенничестве.

    «Сообщаем вам, что это та же самая апелляция, которая была зарегистрирована 17 декабря 2024 года. Мы не можем ответить на вопросы, касающиеся этой апелляции, поскольку Верховный суд Швейцарии не предоставляет информацию о предстоящем разбирательстве», — рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.

    В январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

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