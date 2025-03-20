НБА. «Лейкерс» победили «Денвер», «Юта» переиграла «Вашингтон»

выиграли ув матче регулярного чемпионата НБА — 120:108.

Разыгрывающий защитник Лука Дончич набрал 31 очко и стал самым результативным игроком встречи.

«Лейкерс» идут на 3-м месте в Западной конференции. «Наггетс» располагаются на 4-й строчке — 44-26.

«Юта» переиграла «Вашингтон» — 128:112.

Форвард «Уиззардс» Александр Сарр стал самым результативным игроком встречи — 24 очка.

«Юта» прервала свою серию поражений и идет на предпоследнем месте в Восточной конференции. «Вашингтон» занимает последнюю строчку в Восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НБА

Все результаты игрового дня НБА 20 марта

«Индиана Пэйсерс» — «Даллас Маверикс» — 135:131

«Орландо Мэджик» — «Хьюстон Рокетс» — 108:116

«Майами Хит» — «Детройт Пистонс» — 113:116

«Оклахома-Сити Тандер» — «Филадельфия Сиксерс» — 133:100

«Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Йорк Никс» — 120:105

«Миннесота Тимбервулвз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 115:119

«Юта Джаз» — «Вашингтон Уизардс» — 128:112

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс» — 120:108

«Сакраменто Кингз» — «Кливленд Кавальерс» — 123:119

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 115:99

«Финикс Санз» — «Чикаго Буллз» — 127:121