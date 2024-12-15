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    Франция победила в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене

    Прочие Биатлон
    На втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене состоялась мужская эстафетная гонка.

    Кентен Фийон Майе
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    Кентен Фийон Майе

    Уверенную победу праздновали французские биатлонисты. Второе место заняли норвежцы, а третьими стали шведы.

    Биатлон. Кубок мира, 2-й этап, Хохфильцен (Австрия). Мужская эстафета 4x7,5 км:
    • 1. Франция (Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро, Эмильен Жаклен) — 1:23.04,3 (0 штрафных кругов + 10 дополнительных патронов).
    • 2. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Вебьёрн Сёрум) — отставание 49,0 (1+8).
    • 3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) +1.59,2 (1+14).
    • 4. Словения +1.59,2 (0+6).
    • 5. Германия +2.27,8 (1+13).
    • 6. США +3.01,0 (0+10).
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