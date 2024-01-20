Сборная Германии победила в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Антхольце

Ванесса Фойгт Фото: globallookpress.com
Вторыми стали норвежцы Ингрид Тандревольд и Ветле Шостад Кристиансен. Тройку призёров замкнула команда Австрии — Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер.
Биатлон. Кубок мира, шестой этап, Антхольц. Сингл-микст, 2x6 + 2x7,5 км
- 1. Германия (Ванесса Фойгт, Юстус Штрелов) — 38.58,0 (0 штрафных кругов + 1 промах).
- 2. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Ветле Шоста Кристиансен) — отставание 11,2 секунды (0 + 8).
- 3. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер) + 28,3 (0 + 4).