Костомаров: Слезы потекли сами. Трудно было остановиться, но я старался

Олимпийский чемпион в танцах на льдурассказал о своем возвращении на лед в шоу

«Слезы потекли сами. Трудно было остановиться, но я старался. Тот номер — это атмосфера, которая была на выступлении. Там была такая поддержка зрителей… Весь зал встал и аплодировал, непередаваемые ощущения! Конечно, я не сдержался.

Было двоякое состояние в плане того, что я был счастлив выйти на лед при полном зале. В то же время мне было грустно и больно, что не могу кататься так, как раньше. Но смог хотя бы скользить, показать победный олимпийский танец "Кармен" с Татьяной Навкой», — цитирует Костомарова «Матч ТВ».