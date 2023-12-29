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    Костомаров: Слезы потекли сами. Трудно было остановиться, но я старался

    Прочие Фигурное катание
    Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о своем возвращении на лед в шоу Ильи Авербуха.

    Роман Костомаров
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    Роман Костомаров

    «Слезы потекли сами. Трудно было остановиться, но я старался. Тот номер — это атмосфера, которая была на выступлении. Там была такая поддержка зрителей… Весь зал встал и аплодировал, непередаваемые ощущения! Конечно, я не сдержался.

    Было двоякое состояние в плане того, что я был счастлив выйти на лед при полном зале. В то же время мне было грустно и больно, что не могу кататься так, как раньше. Но смог хотя бы скользить, показать победный олимпийский танец "Кармен" с Татьяной Навкой», — цитирует Костомарова «Матч ТВ».

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