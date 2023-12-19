Сергей Тетюхин: Идут съёмки фильма о победе сборной России по волейболу на ОИ в Лондоне

Олимпийский чемпион 2012 года, бывший капитан сборной России и «Белогорья»рассказал, что действительно идет съемка фильма о победев Лондоне.

«Не могу раскрывать все карты, рассказать больше, чем вы прочитали в прессе. Меня играет молодой актёр. Кто, узнаете позже. Съёмки фильма уже идут. Сцены Лондона отсняты в Венгрии. Знаю, что артисты, которые играют роли волейболистов, несколько месяцев регулярно проводят тренировки под руководством профессионального тренера.

Фильм художественный, какие-то моменты в нем могут быть изменены, приукрашены или добавлены. Рад, что такая идея появилась. Давно считал, что история лондонского финала достойна фильма. Планируется, что в прокат он выйдет в начале 2025 года. Уверен, что кино получится замечательным, которое добавит популярности нашему виду спорта», — приводит слова Тетюхина пресс-служба «Югры-Самотлор».

Финальный матч сборных России и Бразилии получился самым зрелищным и напряженным на Олимпийских играх в Лондоне. После двух партий россияне уступали со счетом 0:2 и проигрывали в третьем сете 19:22.

Но затем смогли переломить ход игры в свою пользу и завоевать первые золотые медали на Олимпиаде в своей истории. В той сборной Сергей Тетюхин был лидером и ключевым игроком.