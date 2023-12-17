2-й таймАрсенал — БрайтонОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал»«Арсенал» — «Брайтон». Онлайн
  • 17:26
    • Захарян выйдет с первых минут в матче «Реал Сосьедад» — «Бетис»
  • 15:45
    • Бреза-Буше выиграла масс-старт на третьем этапе Кубка мира по биатлону
  • 17:52
    • «Локомотив» Новосибирск победил на выезде «Кузбасс» и сохранил лидерство в Суперлиге
  • 17:30
    • Хави стал лучшим игроком в истории испанского футбола по версии FourFourTwo
  • 09:26
    • Эдвардс победил Ковингтона единогласным решением судей
    Все новости спорта

    «Локомотив» Новосибирск победил на выезде «Кузбасс» и сохранил лидерство в Суперлиге

    Прочие Волейбол
    Завершились три матча 11-го тура волейбольной Суперлиги.

    Илья Казаченков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Казаченков

    Лидер чемпионата новосибирский «Локомотив» в напряженной борьбе победил в гостях кемеровский «Кузбасс» со счетом 3:2 (18:25, 21:25, 25:19, 25:17, 15:13), уступая после двух первых партий.

    Самыми результативными в составе лидера Суперлиги стали доигровщик Омар Курбанов, набравший 20 очков, и диагональный Илья Казаченков (19).

    «Урал» у себя дома смог сломить сопротивление московского «Динамо» — 3:2 (20:25, 14:25, 25:22, 25:22, 16:14). Он тоже проигрывал после двух первых партий, но затем показал волевые качества и вырвал победу.

    В еще одной встрече оренбургский «Нефтянник» разгромил на своей площадке «Югру-Самотлор» Нижневартовск — 3:0 (27:25, 25:19, 25:19).

    После 11-ти туров таблицу Суперлиги возглавляет «Локомотив» с 29 очками. «Динамо» Москва (26) на третьей строчке, «Кузбасс» (23) — четвертый, «Нефтянник» (12) — 12-й, «Урал» (8) — 14-й, «Югра-Самотлор» (6) — 15-я.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» добьет «Манчестер Юнайтед»
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Бавария» не упустит победу в матче со «Штутгартом»
  • «Бавария» — «Штутгарт». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Выиграет ли «Интер» у «Лацио»?
  • «Лацио» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.94
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 21:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лилль — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Питтсбург — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному