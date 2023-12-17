«Локомотив» Новосибирск победил на выезде «Кузбасс» и сохранил лидерство в Суперлиге

Завершились три матча 11-го тура волейбольной Суперлиги.

Лидер чемпионата новосибирский «Локомотив» в напряженной борьбе победил в гостях кемеровский «Кузбасс» со счетом 3:2 (18:25, 21:25, 25:19, 25:17, 15:13), уступая после двух первых партий.

Самыми результативными в составе лидера Суперлиги стали доигровщик Омар Курбанов, набравший 20 очков, и диагональный Илья Казаченков (19).

«Урал» у себя дома смог сломить сопротивление московского «Динамо» — 3:2 (20:25, 14:25, 25:22, 25:22, 16:14). Он тоже проигрывал после двух первых партий, но затем показал волевые качества и вырвал победу.

В еще одной встрече оренбургский «Нефтянник» разгромил на своей площадке «Югру-Самотлор» Нижневартовск — 3:0 (27:25, 25:19, 25:19).

После 11-ти туров таблицу Суперлиги возглавляет «Локомотив» с 29 очками. «Динамо» Москва (26) на третьей строчке, «Кузбасс» (23) — четвертый, «Нефтянник» (12) — 12-й, «Урал» (8) — 14-й, «Югра-Самотлор» (6) — 15-я.