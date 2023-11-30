Норвегия уверенно выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Йоханнес Бе Фото: globallookpress.com
Уверенную победу праздновала сборная Норвегии. В тройку сильнейших также смогли попасть национальные команды Франции и Германии.
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- 1. Норвегия (Эндре Стрёмсхейм, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен)— 1:14.28,4 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов).
- 2. Франция (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе)— отставание 20,6 секунды (11).
- 3. Германия (Давид Цобель, Филипп Наврат, Бенедикт Долль, Йоханнес Кюн) + 50,5 (1 + 16).