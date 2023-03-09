Вирер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

Доротея Вирер Фото: globallookpress.com
Уверенную победу праздновала представительница Италии Доротея Вирер. Спортсменка не допустила промахов и прошла дистанцию за 41.19,6.
Второй стала ее соотечественница Лиза Виттоцци, уступившая лидеру 25,5 секунд.
Замкнула тройку сильнейших стреляющая лыжница из Германии Денизе Херрман-Вик, которая допустила один промах и уступила победителю более полутора минут.
Биатлон. Кубок мира, восьмой этап. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины
- 1. Доротея Вирер (Италия) — 41.19,6 (0 промахов).
- 2. Лиза Виттоцци (Италия) — отставание 25,5 секунд (0).
- 3. Денизе Херрман-Вик (Германия) +1.38,8 (1).