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    Вирер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

    Прочие Биатлон
    В Эстерсунде (Швеция) завершилась женская индивидуальная гонка на этапе Кубка мира по биатлону.

    Доротея Вирер
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    Доротея Вирер

    Уверенную победу праздновала представительница Италии Доротея Вирер. Спортсменка не допустила промахов и прошла дистанцию за 41.19,6.

    Второй стала ее соотечественница Лиза Виттоцци, уступившая лидеру 25,5 секунд.

    Замкнула тройку сильнейших стреляющая лыжница из Германии Денизе Херрман-Вик, которая допустила один промах и уступила победителю более полутора минут.

    Биатлон. Кубок мира, восьмой этап. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины
    • 1. Доротея Вирер (Италия) — 41.19,6 (0 промахов).
    • 2. Лиза Виттоцци (Италия) — отставание 25,5 секунд (0).
    • 3. Денизе Херрман-Вик (Германия) +1.38,8 (1).
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