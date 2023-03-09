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    Долль стал победителем индивидуальной гонки на этапе Кубка мира

    Прочие Биатлон
    В Эстерсунде (Швеция) подошла к концу мужская индивидуальная гонка на этапе Кубка мира по биатлону.

    Бенедикт Долль
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    Бенедикт Долль

    Уверенную победу праздновала представитель Германии Бенедикт Долль. Спортсмен не допустил промахов и прошел 20-километровую дистанцию за 48.43,4.

    Вторым стал биатлонист из Италии Томмазо Джакомель, уступивший лидеру 1 минуту и 9 секунд с 1 промахом.

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    • Замкнул тройку сильнейших стреляющий лыжник из Норвегии Ветле Шостад Кристиансен, который допустил один промах и уступил победителю 1 минуту и 11 секунд.

    Напомним, братья Бе, Стурла Легрейд и Себастьян Самуэльссон пропустили гонку из-за коронавируса.

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