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    Валиева, Трусова, Туктамышева, Кондратюк и Коляда выступят на ЧМ-2023 в Красноярске

    Прочие Фигурное катание
    Стал известен состав участников чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет с 22 по 25 декабря в Красноярске.

    Елизавета Туктамышева
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    Елизавета Туктамышева

    Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Роман Атояр, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Владислав Катичев, Артем Ковалев, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Иван Попов, Александр Самарин, Евгений Семененко, Илья Яблоков.

    Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, София Захарова, Анастасия Зинина, Агнета Латушкина, Софья Муравьева, Виктория Нестерова, Мария Парамонова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Виктория Федянина, Анна Фролова, Вероника Яметова.

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    • Пары: Юлия Артемьева — Алексей Брюханов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева — Роман Плешков, Виктория Васильева — Роман Запорожец, Ясмина Кадырова — Валерий Колесов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина — Артем Грицаенко, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, Варвара Черемных — Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков.

    Танцы на льду: Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол, Елизавета Кириллова — Марк Чегодаев, Александра Кравченко — Александр Шустицкий, Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев, Яна Матвейшина — Тимофей Субботин, Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Влада Павленина — Александр Алексанян, Елизавета Пасечник — Максим Некрасов, Александра Прокопец — Александр Васькович, Софья Тютюнина — Андрей Багин, Полина Усова — Михаил Антонов, Ирина Хавронина — Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Елизавета Шанаева — Павел Дрозд.

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