Валиева, Трусова, Туктамышева, Кондратюк и Коляда выступят на ЧМ-2023 в Красноярске

От вражды до любви — всего лишь несколько месяцев. Мбаппе и Жиру стали идеальным атакующим дуэтом для сборной Франции на ЧМ-2022

Килиан Мбаппе и Оливье Жиру неожиданно для всех стали самой эффективной парой форвардов на чемпионате мира в Катаре