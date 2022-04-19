(ISU) объявил темы ритм-танца фигуристов на сезон-2022/2023.

Спортсменам предлагают включить в программу на выбор не менее двух танцев из сальсы, румбы, бачаты, мамбо, меренге, ча-ча-ча и самбы. Дорожка шагов будет исполняться фигуристами в другом латиноамериканском стиле.

Уточняется, что юниоры должны выбрать танго плюс минимум один из стилей: фламенко, пасодобль, испанский вальс, болеро, фанданго, хота, милонга и севильян.

С сезона-2010/2011 ритм-танец в соревнованиях взрослых и юниоров заменил собой обязательный и оригинальный танец. Темы меняются ежегодно.

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали в этом виде серебро ОИ-2022.