ISU объявил темы ритм-танца фигуристов на сезон-2022/2023

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: globallookpress.com
Спортсменам предлагают включить в программу на выбор не менее двух танцев из сальсы, румбы, бачаты, мамбо, меренге, ча-ча-ча и самбы. Дорожка шагов будет исполняться фигуристами в другом латиноамериканском стиле.
Уточняется, что юниоры должны выбрать танго плюс минимум один из стилей: фламенко, пасодобль, испанский вальс, болеро, фанданго, хота, милонга и севильян.
С сезона-2010/2011 ритм-танец в соревнованиях взрослых и юниоров заменил собой обязательный и оригинальный танец. Темы меняются ежегодно.
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали в этом виде серебро ОИ-2022.