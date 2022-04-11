Международная федерация санного спорта отказалась снять санкции с России

Исполком FIL ещё 2 марта принял решение отстранить россиян от участия в международных турнирах. Также в России запрещено проводить турниры под эгидой FIL.
После этого Федерация санного спорта России (ФССР) подала апелляцию, а арбитражный суд FIL её удовлетворил.
«Даже зная, что меры в отношении ФСССР были отменены по юридическим причинам, руководство FIL по-прежнему полностью поддерживает меры, которые были приняты 2 марта. Россия не может проводить мероприятия под эгидой FIL. Спортсмены, тренеры и официальные лица не допускаются на мероприятия организации», — говорится в сообщении FIL.