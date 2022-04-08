Глава ВФЛА: Ласицкене не владеет всей информацией. Идет плодотворная работа с World Athletics

Исполняющая обязанности президента(ВФЛА)заявила, что организация сохраняет диалог с(World Athletics) по вопросу восстановления прав спортсменов.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене раскритиковала руководство ВФЛА за отказ от апелляции на отстранение российских спортсменов от международных соревнований после того, как арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) отменил временное отстранение российских спортсменов.

«Пока еще рано говорить о том, что создан прецедент, окончательное решение по этому вопросу, скорее всего, примет CAS.

Что касается нас, то World Athletics не стала полностью смешивать политику со спортом, поэтому процесс восстановления ВФЛА продолжается.

Возможно, Маша Ласицкене не владеет всей информацией, работа идет, и она достаточно плодотворная.

Будет ли снято отстранение? На этот вопрос сейчас никто не ответит. В текущей ситуации необходимо сохранять возможность для переговоров.

Мое мнение заключается в том, что в таких вопросах лучше сохранять диалог, добрые отношения, тогда шансов на успех будет больше, чем в суде», — сказала Привалова ТАСС.