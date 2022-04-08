ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ксения СеменоваКсения Семенова: Нашим спортсменам необходимо найти новую мотивацию и силы
  • 19:47
    • Листунова выиграла ЧР по спортивной гимнастике в личном многоборье
  • 18:55
    • Россия сохранила членство в Международной федерации санного спорта
  • 18:14
    • СМИ: «Торонто» интересуется Толчинским
  • 15:40
    • Защитнику «Зенита» Караваеву требуется операция
    Все новости спорта

    Глава ВФЛА: Ласицкене не владеет всей информацией. Идет плодотворная работа с World Athletics

    Прочие Легкая атлетика Бобслей Скелетон Вокруг спорта
    Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова заявила, что организация сохраняет диалог с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) по вопросу восстановления прав спортсменов.

    Мария Ласицкене
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мария Ласицкене

    Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене раскритиковала руководство ВФЛА за отказ от апелляции на отстранение российских спортсменов от международных соревнований после того, как арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) отменил временное отстранение российских спортсменов.

    «Пока еще рано говорить о том, что создан прецедент, окончательное решение по этому вопросу, скорее всего, примет CAS.

    Что касается нас, то World Athletics не стала полностью смешивать политику со спортом, поэтому процесс восстановления ВФЛА продолжается.

    Возможно, Маша Ласицкене не владеет всей информацией, работа идет, и она достаточно плодотворная.

    Будет ли снято отстранение? На этот вопрос сейчас никто не ответит. В текущей ситуации необходимо сохранять возможность для переговоров.

    Мое мнение заключается в том, что в таких вопросах лучше сохранять диалог, добрые отношения, тогда шансов на успех будет больше, чем в суде», — сказала Привалова ТАСС.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Боруссия Д» одолеет аутсайдера
  • «Штутгарт» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Севилья» прервать безвыигрышную серию?
  • «Севилья» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Аутсайдеры поделят очки между собой
  • «Лорьян» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.10
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Штутгарт — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Севилья — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Лорьян — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Оттава
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Волкановски — Чхан Сон Чон
  • Прочие
  • Послезавтра в 07:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ян — Стерлинг
  • Прочие
  • Послезавтра в 06:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному