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    Ласицкене: Пора признать, что руководство ВФЛА не сделало ничего для защиты чистых российских легкоатлетов

    Прочие Легкая атлетика Бобслей Скелетон Вокруг спорта
    Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене отреагировала на новости о том, что арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) отменил временное отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

    Мария Ласицкене
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    Мария Ласицкене

    «Сегодняшнее решение по российским саночникам доказывает, что ВФЛА даже не удосужилась изучить устав World Athletics (Международная ассоциация легкоатлетических федераций), чтобы подать хотя бы аналогичную апелляцию в суд.

    О чем атлеты в том числе просили в своем письме на имя Ирины Приваловой, ответ на которое мы так и не получили.

    Пора признать, что руководство ВФЛА и международные эксперты не сделали ничего для защиты чистых российских легкоатлетов, чьи права в очередной раз был нарушены», — сказала Ласицкене «Матч ТВ».

    1 марта World Athletics отстранила российских и белорусских спортсменов от ближайших международных стартов из-за событий на Украине.

    ВФЛА не стала подавать апелляцию на это решение.

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