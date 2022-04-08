Ласицкене: Пора признать, что руководство ВФЛА не сделало ничего для защиты чистых российских легкоатлетов

Мария Ласицкене Фото: globallookpress.com
«Сегодняшнее решение по российским саночникам доказывает, что ВФЛА даже не удосужилась изучить устав World Athletics (Международная ассоциация легкоатлетических федераций), чтобы подать хотя бы аналогичную апелляцию в суд.
О чем атлеты в том числе просили в своем письме на имя Ирины Приваловой, ответ на которое мы так и не получили.
Пора признать, что руководство ВФЛА и международные эксперты не сделали ничего для защиты чистых российских легкоатлетов, чьи права в очередной раз был нарушены», — сказала Ласицкене «Матч ТВ».
1 марта World Athletics отстранила российских и белорусских спортсменов от ближайших международных стартов из-за событий на Украине.
ВФЛА не стала подавать апелляцию на это решение.