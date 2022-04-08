Ласицкене: Пора признать, что руководство ВФЛА не сделало ничего для защиты чистых российских легкоатлетов

Олимпийская чемпионкаотреагировала на новости о том, что арбитражный суд(FIL) отменил временное отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Сегодняшнее решение по российским саночникам доказывает, что ВФЛА даже не удосужилась изучить устав World Athletics (Международная ассоциация легкоатлетических федераций), чтобы подать хотя бы аналогичную апелляцию в суд.

О чем атлеты в том числе просили в своем письме на имя Ирины Приваловой, ответ на которое мы так и не получили.

Пора признать, что руководство ВФЛА и международные эксперты не сделали ничего для защиты чистых российских легкоатлетов, чьи права в очередной раз был нарушены», — сказала Ласицкене «Матч ТВ».

1 марта World Athletics отстранила российских и белорусских спортсменов от ближайших международных стартов из-за событий на Украине.

ВФЛА не стала подавать апелляцию на это решение.