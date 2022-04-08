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    Россия сохранила членство в Международной федерации санного спорта

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    Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) сохранил членство Федерации санного спорта России (ФССР) в организации, сообщила глава ФССР Наталия Гарт.

    Наталия Гарт
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    Наталия Гарт

    «Федерация санного спорта России сохранила членство в международной федерации. Не хватило голосов для исключения, нужно было две трети для этого, а набрали в итоге меньше половины.

    Следовательно, мы сохраняем все права, наши спортсмены могут выступать на международных стартах, а Россия — проводить международные соревнования.

    Но меня простым большинством исключили из членов исполкома FIL, а Альберта Демченко, Александра Шахназарова и Геннадия Родионова — из рабочих органов международной федерации.

    Мы обязательно подадим иск в апелляционный суд FIL. Но в целом, я считаю, результата мы добились. Федерация санного спорта России полностью восстановлена в своих правах», — приводит слова Гарт ТАСС.

    7 апреля арбитражный суд FIL удовлетворил апелляцию ФССР и отменил решение исполкома организации о временном отстранении российских спортсменов, тренеров, специалистов и судей от участия в соревнованиях под эгидой FIL, а также о запрете на проведение международных мероприятий на территории России.

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