Россия сохранила членство в Международной федерации санного спорта

Конгресс(FIL) сохранил членство(ФССР) в организации, сообщила глава ФССР

«Федерация санного спорта России сохранила членство в международной федерации. Не хватило голосов для исключения, нужно было две трети для этого, а набрали в итоге меньше половины.

Следовательно, мы сохраняем все права, наши спортсмены могут выступать на международных стартах, а Россия — проводить международные соревнования.

Но меня простым большинством исключили из членов исполкома FIL, а Альберта Демченко, Александра Шахназарова и Геннадия Родионова — из рабочих органов международной федерации.

Мы обязательно подадим иск в апелляционный суд FIL. Но в целом, я считаю, результата мы добились. Федерация санного спорта России полностью восстановлена в своих правах», — приводит слова Гарт ТАСС.

7 апреля арбитражный суд FIL удовлетворил апелляцию ФССР и отменил решение исполкома организации о временном отстранении российских спортсменов, тренеров, специалистов и судей от участия в соревнованиях под эгидой FIL, а также о запрете на проведение международных мероприятий на территории России.