Генсек IBU об исключении СБР: Пришлось проделать большую работу, чтобы убедиться, что мы делаем все верно

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU)рассказал, что организации непросто далось решение о приостановке членства Союза биатлонистов России.

Аналогичные санкции были применены и в отношении Белорусской федерации биатлона.

«Конечно, это был очень трудный вопрос. Нам пришлось проделать большую работу, чтобы убедиться, что мы делаем все верно и в соответствии с нашими правилами. Так что это было непростое решение для исполнительного комитета IBU.

Мы должны быть постоянно на связи с СБР и следить, как развивается ситуация. Если произойдут значительные изменения, то исполнительный совет IBU сможет незамедлительно отреагировать на это.

Мы планируем обсудить ситуацию с отстранением на конгрессе, который пройдет с 15 по 19 сентября 2022 года», — сказал Карлссон в эфире программы «Все на матч!» на телеканале «Матч ТВ».