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    Генсек IBU об исключении СБР: Пришлось проделать большую работу, чтобы убедиться, что мы делаем все верно

    Прочие Биатлон
    Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон рассказал, что организации непросто далось решение о приостановке членства Союза биатлонистов России.

    Никлас Карлссон
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    Никлас Карлссон

    Аналогичные санкции были применены и в отношении Белорусской федерации биатлона.

    «Конечно, это был очень трудный вопрос. Нам пришлось проделать большую работу, чтобы убедиться, что мы делаем все верно и в соответствии с нашими правилами. Так что это было непростое решение для исполнительного комитета IBU.

    Мы должны быть постоянно на связи с СБР и следить, как развивается ситуация. Если произойдут значительные изменения, то исполнительный совет IBU сможет незамедлительно отреагировать на это.

    Мы планируем обсудить ситуацию с отстранением на конгрессе, который пройдет с 15 по 19 сентября 2022 года», — сказал Карлссон в эфире программы «Все на матч!» на телеканале «Матч ТВ».

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