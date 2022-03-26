Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на Кубке Первого канала

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: globallookpress.com
В этом виде выступало всего два дуэта — чемпионы Европы и мира Виктория Синицина/Никита Кацалапов («Красная машина») и двукратные чемпионы России Александра Степанова/Иван Букин («Время первых», капитан — Марк Кондратюк).
Первое место заняли Синицина и Кацалапов — за выступление они получили баллы выше мирового рекорда (92,73).
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Танцы на льду. Ритм-танец
- 1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Команда Щербаковой) — 93,48
- 2. Александра Степанова — Иван Букин (Команда Кондратюка) — 89,97