Норвежец Сиверт Баккен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира

Норвежский биатлонистодержал победу в мужском масс-старте на этапе Кубка мира, завершившемся в Хольменколлене (Норвегия).

Компанию ему на пьедестале почёта составили соотечественник Стурла Холм Легрейд и француз Эмильен Жаклен.

Сборная России не принимала участия в соревнованиях в связи с санкциями, наложенными Международным союзом биатлонистов на СБР.

Кубок мира по биатлону. 10-й этап

Хольменколлен, Норвегия

Мужчины. Масс-старт

1. Сиверт Баккен (Норвегия) — 38.31,2 (0).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — +0,5 (2).

3. Эмильен Жаклен (Франция) — +13,4 (2).

4. Эрик Лессер (Германия) — +21,6 (2).

5. Филипп Наврат (Германия) — +31,5 (1).