Норвежец Сиверт Баккен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира

Сиверт Баккен Фото: globallookpress.com
Компанию ему на пьедестале почёта составили соотечественник Стурла Холм Легрейд и француз Эмильен Жаклен.
Сборная России не принимала участия в соревнованиях в связи с санкциями, наложенными Международным союзом биатлонистов на СБР.
Кубок мира по биатлону. 10-й этап
Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. Масс-старт
1. Сиверт Баккен (Норвегия) — 38.31,2 (0).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — +0,5 (2).
3. Эмильен Жаклен (Франция) — +13,4 (2).
4. Эрик Лессер (Германия) — +21,6 (2).
5. Филипп Наврат (Германия) — +31,5 (1).