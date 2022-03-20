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    Норвежец Сиверт Баккен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира

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    Норвежский биатлонист Сиверт Баккен одержал победу в мужском масс-старте на этапе Кубка мира, завершившемся в Хольменколлене (Норвегия).

    Сиверт Баккен
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    Сиверт Баккен

    Компанию ему на пьедестале почёта составили соотечественник Стурла Холм Легрейд и француз Эмильен Жаклен.

    Сборная России не принимала участия в соревнованиях в связи с санкциями, наложенными Международным союзом биатлонистов на СБР.

    Кубок мира по биатлону. 10-й этап
    Хольменколлен, Норвегия
    Мужчины. Масс-старт

    1. Сиверт Баккен (Норвегия) — 38.31,2 (0).
    2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — +0,5 (2).
    3. Эмильен Жаклен (Франция) — +13,4 (2).
    4. Эрик Лессер (Германия) — +21,6 (2).
    5. Филипп Наврат (Германия) — +31,5 (1).

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