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    Экхофф выиграла женский пасьют на этапе Кубка мира в Хольменколлене

    Прочие Биатлон
    Норвежка Тириль Экхофф стала победительницей гонки преследования в рамках 10-го этапа Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия).

    Тириль Экхофф
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    Тириль Экхофф

    Второй финишировала ещё одна представительница Норвегии, лидер общего зачёта Марте Рёйселанд. Замкнула тройку призёров словачка Паулина Фиалкова.

    Напомним, стартовый лист пасьюта формируется по итогам спринта, который ранее выиграла Рёйселанд.

    Биатлон. Кубок мира, 10-й этап. Женщины, гонка преследования. 10 км
    • 1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 29.55,7 (2)
    • 2. Марте Рёйселанд (Норвегия) +24,9 (2)
    • 3. Паулина Фиалкова (Словакия) +50,5 (0)
    • 4. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +59,0 (1)
    • 5. Денизе Херрман (Германия) +1.05,2 (2)
    • 6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +1.11,0 (3)
    • 7. Маркета Давидова (Чехия) +1.19,7 (3)
    • 8. Эльвира Эберг (Швеция) +1.29,7 (2)
    • 9. Франциска Хильдебранд (Германия) +1.34,3 (0)
    • 10. Франциска Пройс (Германия) +1.37,2 (0).
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