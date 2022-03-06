Немка Кебингер выиграла масс-старт на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде

Ханна Кебингер Фото: globallookpress.com
Второе место заняла норвежка Йенни Энодд. Она с двумя промахами уступила победительнице 27,5 секунды. Тройку лучших замкнула Лу Жанмонно из Франции. У неё не было промахов, а отставание составило 37,1 секунды.
Российские биатлонистки не принимают участие в соревнованиях. Их отстранили после того, как Россия начала военную спецоперацию. Аналогичные санкции были приняты по отношению к белорусским биатлонистам.
Биатлон. Кубок IBU. Ленцерхайде (Австрия). Масс-старт, женщины
1. Ханна Кебингер (Германия) — 34.02,9 (1)
2. Йенни Энодд (Норвегия) + 27,5 (2)
3. Лу Жанмонно (Франция) + 37,1 (0).