Российским паралимпийцам запретили выступить на Паралимпиаде в Пекине

Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине, сообщает пресс-служба организации.

Накануне было принято решение, что российские и белорусские спортсмены будут выступать под флагом IPC, их результаты не будут учитываться в неофициальном медальном зачете. Однако это решение вызвало недовольство у других участников Паралимпиады в связи с ситуацией в Украине.

Как сообщили в IPC, многие национальные паралимпийские комитеты пригрозили отказаться от участия в Играх в Пекине в случае допуска российских и белорусских атлетов.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.