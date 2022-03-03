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    Российским паралимпийцам запретили выступить на Паралимпиаде в Пекине

    Прочие Олимпизм Вокруг спорта
    Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине, сообщает пресс-служба организации.

    Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта
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    Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта

    Накануне было принято решение, что российские и белорусские спортсмены будут выступать под флагом IPC, их результаты не будут учитываться в неофициальном медальном зачете. Однако это решение вызвало недовольство у других участников Паралимпиады в связи с ситуацией в Украине.

    Как сообщили в IPC, многие национальные паралимпийские комитеты пригрозили отказаться от участия в Играх в Пекине в случае допуска российских и белорусских атлетов.

    Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.

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