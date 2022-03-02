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    Гонщикам из России разрешили выступать под флагом ФИА

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    Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла ряд мер в отношении российских и белорусских гонщиков и команд в связи с ситуацией в Украине.

    Никита Мазепин
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    Никита Мазепин

    Все международные соревнования под эгидой ФИА запрещено проводить в России и Беларуси, а государственные символы стран нельзя использовать на гонках.

    Сборные России и Беларуси отстранены от участия в международных соревнованиях (к примеру, Автоспортивных играх ФИА).

    Гонщики из России и Беларуси могут выступать в нейтральном статусе под флагом ФИА и лишь в случае «приверженности принципам мира и политической нейтральности».

    Кроме этого, члены комиссий ФИА из России и Беларуси временно отстранены от своих обязанностей. ФИА прекратила выдачу грантов представителям данных государств.

    Также ФИА подтвердила отмену Гран-при России 2022 года «форс-мажорным обстоятельствам».

    Таким образом, у Никиты Мазепина остался шанс продолжить выступления в «Формуле-1» за «Хаас».

    Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только официальную формулировку РФ.

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