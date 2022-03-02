Гонщикам из России разрешили выступать под флагом ФИА

(ФИА) приняла ряд мер в отношении российских и белорусских гонщиков и команд в связи с ситуацией в Украине.

Все международные соревнования под эгидой ФИА запрещено проводить в России и Беларуси, а государственные символы стран нельзя использовать на гонках.

Сборные России и Беларуси отстранены от участия в международных соревнованиях (к примеру, Автоспортивных играх ФИА).

Гонщики из России и Беларуси могут выступать в нейтральном статусе под флагом ФИА и лишь в случае «приверженности принципам мира и политической нейтральности».

Кроме этого, члены комиссий ФИА из России и Беларуси временно отстранены от своих обязанностей. ФИА прекратила выдачу грантов представителям данных государств.

Также ФИА подтвердила отмену Гран-при России 2022 года «форс-мажорным обстоятельствам».

Таким образом, у Никиты Мазепина остался шанс продолжить выступления в «Формуле-1» за «Хаас».

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения военной «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только официальную формулировку РФ.