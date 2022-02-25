Формула-1 отменила Гран-при России в 2022 году

Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Сочи отменен из-за событий на Украине, сообщается на сайте «королевских гонок».

«Формула 1 посещает страны по всему миру с целью объединять людей и народы. Мы с грустью и шоком следим за развитием событий на Украине и надеемся на спокойное и мирное разрешение нынешней ситуации.

Вечером в четверг Формула-1, Международная автомобильная федерация (FIA) и команды обсудили ситуацию и сошлись во мнении, что в нынешних обстоятельствах проведение Гран-при России невозможно», — говорится в тексте заявления.

A statement on the Russian Grand Prix pic.twitter.com/OZbbu9Z8ip — Formula 1 (@F1) February 25, 2022

Гран-при России Формулы-1 должен был пройти с 23 по 25 сентября 2022 года в Сочи.