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    Формула-1 отменила Гран-при России в 2022 году

    Прочие Автоспорт Формула-1
    Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Сочи отменен из-за событий на Украине, сообщается на сайте «королевских гонок».

    Формула-1 отменила Гран-при России в 2022 году
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    Формула-1 отменила Гран-при России в 2022 году

    «Формула 1 посещает страны по всему миру с целью объединять людей и народы. Мы с грустью и шоком следим за развитием событий на Украине и надеемся на спокойное и мирное разрешение нынешней ситуации.

    Вечером в четверг Формула-1, Международная автомобильная федерация (FIA) и команды обсудили ситуацию и сошлись во мнении, что в нынешних обстоятельствах проведение Гран-при России невозможно», — говорится в тексте заявления.

    Гран-при России Формулы-1 должен был пройти с 23 по 25 сентября 2022 года в Сочи.

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