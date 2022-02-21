Вяльбе: Если в фигурном катании все-таки повысят возрастной ценз, это будет правильно

Глава Федерации лыжных гонок Россиисчитает, что в фигурном катании нужно поднимать возрастной ценз.

Сейчас выступать на взрослых соревнованиях можно с 15 лет.

«Думаю, в фигурном катании они все-таки повысят возрастной ценз, и это будет правильно. Если он повысится, то у девчонок будет шанс выступить на двух Олимпиадах, сейчас у них таких шансов нет.

Я даже не знаю, есть ли еще вид спорта, где ты заранее знаешь, что выступишь только на одной Олимпиаде, что на 99% второго шанса у тебя уже не будет? Даже в художественной гимнастике у спортсмена может быть две-три Олимпиады.

Я не хочу особо обсуждать заявления Томаса Баха, но в его предложении допускать к Играм только совершеннолетних есть резон», — приводит слова Вяльбе ТАСС.