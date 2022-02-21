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    Вяльбе: Если в фигурном катании все-таки повысят возрастной ценз, это будет правильно

    Прочие Фигурное катание
    Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что в фигурном катании нужно поднимать возрастной ценз.

    Елена Вяльбе
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    Елена Вяльбе

    Сейчас выступать на взрослых соревнованиях можно с 15 лет.

    «Думаю, в фигурном катании они все-таки повысят возрастной ценз, и это будет правильно. Если он повысится, то у девчонок будет шанс выступить на двух Олимпиадах, сейчас у них таких шансов нет.

    Я даже не знаю, есть ли еще вид спорта, где ты заранее знаешь, что выступишь только на одной Олимпиаде, что на 99% второго шанса у тебя уже не будет? Даже в художественной гимнастике у спортсмена может быть две-три Олимпиады.

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    • Я не хочу особо обсуждать заявления Томаса Баха, но в его предложении допускать к Играм только совершеннолетних есть резон», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

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