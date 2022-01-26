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    Буртасова выиграла индивидуальную гонку на ЧЕ по биатлону

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    Россиянка Евгения Буртасова стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в Арбере (Германия).

    Евгения Буртасова
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    Евгения Буртасова

    Российская биатлонистка преодолела 15 км дистанции за 44 минуты и 22,9 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

    Серебряную медаль завоевала представительница Молдавии Алина Стремоус, отставшая от Буртасовой на 12,1 секунды, бронзовую — россиянка Наталья Гербулова (+16,4).

    Еще одна россиянка Виктория Сливко остановилась в шаге от подиума (+21,7), десятку лучших также замкнула Анастасия Егорова.

    Биатлон. Открытый чемпионат Европы
    Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км

    1. Евгения Буртасова (Россия) — 44:22.9 (0 промахов)
    2. Алина Стремоус (Молдавия) — отставание +12.1 (1)
    3. Наталья Гербулова (Россия) — +16.4 (0)
    4. Виктория Сливко (Россия) — +21.7 (1)
    5. Элиза Гаспарин (Швейцария) — +31.1 (1)
    6. Янина Хеттих (Германия) — +1:06.5 (2)
    10. Анастасия Егорова (Россия) — +1:32.6 (1)
    12. Лариса Куклина (Россия) — +1:47.0 (2)
    22. Анастасия Шевченко (Россия) — +2:44.4 (2)

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