Буртасова выиграла индивидуальную гонку на ЧЕ по биатлону

Российская биатлонистка преодолела 15 км дистанции за 44 минуты и 22,9 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.
Серебряную медаль завоевала представительница Молдавии Алина Стремоус, отставшая от Буртасовой на 12,1 секунды, бронзовую — россиянка Наталья Гербулова (+16,4).
Еще одна россиянка Виктория Сливко остановилась в шаге от подиума (+21,7), десятку лучших также замкнула Анастасия Егорова.
Биатлон. Открытый чемпионат Европы
Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км
1. Евгения Буртасова (Россия) — 44:22.9 (0 промахов)
2. Алина Стремоус (Молдавия) — отставание +12.1 (1)
3. Наталья Гербулова (Россия) — +16.4 (0)
4. Виктория Сливко (Россия) — +21.7 (1)
5. Элиза Гаспарин (Швейцария) — +31.1 (1)
6. Янина Хеттих (Германия) — +1:06.5 (2)
10. Анастасия Егорова (Россия) — +1:32.6 (1)
12. Лариса Куклина (Россия) — +1:47.0 (2)
22. Анастасия Шевченко (Россия) — +2:44.4 (2)