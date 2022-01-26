Буртасова выиграла индивидуальную гонку на ЧЕ по биатлону

Россиянкастала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в Арбере (Германия).

Российская биатлонистка преодолела 15 км дистанции за 44 минуты и 22,9 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Серебряную медаль завоевала представительница Молдавии Алина Стремоус, отставшая от Буртасовой на 12,1 секунды, бронзовую — россиянка Наталья Гербулова (+16,4).

Еще одна россиянка Виктория Сливко остановилась в шаге от подиума (+21,7), десятку лучших также замкнула Анастасия Егорова.

Биатлон. Открытый чемпионат Европы

Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км

1. Евгения Буртасова (Россия) — 44:22.9 (0 промахов)

2. Алина Стремоус (Молдавия) — отставание +12.1 (1)

3. Наталья Гербулова (Россия) — +16.4 (0)

4. Виктория Сливко (Россия) — +21.7 (1)

5. Элиза Гаспарин (Швейцария) — +31.1 (1)

6. Янина Хеттих (Германия) — +1:06.5 (2)

10. Анастасия Егорова (Россия) — +1:32.6 (1)

12. Лариса Куклина (Россия) — +1:47.0 (2)

22. Анастасия Шевченко (Россия) — +2:44.4 (2)