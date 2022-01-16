Логинов: Залогом хорошей гонки могла быть только стрельба. Рад, что все получилось

Российский биатлонистподелился впечатлениями после гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге, где он занял 2-е место.

Французский биатлонист Кантен Фион-Майе допустил два промаха, но сумел сохранить лидерство и завоевать золото, третьим стал белорус Антон Смольский

«После невыразительного спринта [самочувствие улучшается]. Опять-таки, скорость была неплохая, стрельба подвела. И сегодня, и в эстафете вполне хорошая скорость была.

С дальней позиции пришлось выбираться. Понимал, что залогом хорошей гонки могла быть только стрельба. Рад, что все получилось.

На четвертом круге приходилось немного отыгрывать, и благо я видел спины — из-за этого было немного полегче.

Во всех прошедших гонках можно было быть высоко. Где-то не везло, где-то концентрация терялась. Когда все складывается, результат есть», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».