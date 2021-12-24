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    Марк Кондратюк стал чемпионом России по фигурному катанию

    Прочие Фигурное катание
    Российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом страны в одиночном катании. За короткую и произвольную программы 18-летний спортсмен получил 284,37 балла.

    Марк Кондратюк
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    Марк Кондратюк

    В произвольной программе Кондратюк прыгнул четверной тулуп, тройной аксель, тройной аксель + двойной тулуп, тройной риттбергер, четверной сальхов + двойной тулуп, сольный четверной сальхов, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов с ошибкой на выезде.

    Серебро чемпионата России завоевал Михаил Коляда. За два вида программы он заработал 283,70 балла. Тройку призёров замкнул Андрей Мозалёв (278,28).

    Чемпионат России. Мужчины. Результаты по итогам короткой и произвольной программы

    1. Марк Кондратюк — 284,37.
    2. Михаил Коляда — 283,70.
    3. Андрей Мозалёв — 278,28.
    4. Евгений Семененко — 274,28.
    5. Пётр Гуменник — 267,45.

    Чемпионат России по фигурному катанию является ключевым этапом для отбора на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине в феврале.

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