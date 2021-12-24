Марк Кондратюк стал чемпионом России по фигурному катанию

В произвольной программе Кондратюк прыгнул четверной тулуп, тройной аксель, тройной аксель + двойной тулуп, тройной риттбергер, четверной сальхов + двойной тулуп, сольный четверной сальхов, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов с ошибкой на выезде.
Серебро чемпионата России завоевал Михаил Коляда. За два вида программы он заработал 283,70 балла. Тройку призёров замкнул Андрей Мозалёв (278,28).
Чемпионат России. Мужчины. Результаты по итогам короткой и произвольной программы
1. Марк Кондратюк — 284,37.
2. Михаил Коляда — 283,70.
3. Андрей Мозалёв — 278,28.
4. Евгений Семененко — 274,28.
5. Пётр Гуменник — 267,45.
Чемпионат России по фигурному катанию является ключевым этапом для отбора на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине в феврале.