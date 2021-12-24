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    Марк Кондратюк о победе на чемпионате России

    Прочие Фигурное катание
    Российский фигурист Марк Кондратюк, ставший победителем мужских соревнований на чемпионате России, поделился эмоциями в эфире Первого канала.

    Марк Кондратюк
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    Марк Кондратюк

    «Верил ли, что способен победить? Нет. До сих пор в это не верю. Я как бы понимаю это, но не до конца осознаю. А что касается того, кто должен победить, кто нет — это спорт, тут бывает такое.

    Вчера старался не думать, что я на соревнованиях. То есть просто отдохнуть, а завтра снова покататься. Без какого-то сильного напряжения. Не выходил побеждать, вышел просто покататься, постараться принести удовольствие зрителям. Надеюсь, получилось.

    Моя реакция сразу после выступления? Наверное, я понимал, что мой прокат не то чтобы чистый, но хороший. Я ещё вчера подумал, что, наверное, это то место, где надо постараться выдать в плане эмоций максимум. Когда, если не сейчас?» — сказал Кондратюк

    Российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом страны в одиночном катании. За короткую и произвольную программы 18-летний спортсмен получил 284,37 балла.

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