Марк Кондратюк о победе на чемпионате России

Российский фигурист, ставший победителем мужских соревнований на чемпионате России, поделился эмоциями в эфире Первого канала.

«Верил ли, что способен победить? Нет. До сих пор в это не верю. Я как бы понимаю это, но не до конца осознаю. А что касается того, кто должен победить, кто нет — это спорт, тут бывает такое.

Вчера старался не думать, что я на соревнованиях. То есть просто отдохнуть, а завтра снова покататься. Без какого-то сильного напряжения. Не выходил побеждать, вышел просто покататься, постараться принести удовольствие зрителям. Надеюсь, получилось.

Моя реакция сразу после выступления? Наверное, я понимал, что мой прокат не то чтобы чистый, но хороший. Я ещё вчера подумал, что, наверное, это то место, где надо постараться выдать в плане эмоций максимум. Когда, если не сейчас?» — сказал Кондратюк

Российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом страны в одиночном катании. За короткую и произвольную программы 18-летний спортсмен получил 284,37 балла.