Кубок Мира: Вирер — самая быстрая стрельба, Резцова — лучшая из россиянок

Второй по скорострельности стала канадка Меган Бэнкс, которая с двумя промахами заняла 33-ю позицию. Третьей по времени, проведённому на огневых рубежах, стала шведка Ханна Эберг, также с двумя промахами завоевавшая бронзу.
Лучшую скорость стрельбы из россиянок показала Кристина Резцова, с тремя промахами ставшая 9-й.
Биатлон. Кубок мира. Анси (Франция)
Женщины. Гонка преследования. Скорость стрельбы
1. Доротея Вирер (Италия) — 2:47,9.
2. Меган Бэнкс (Канада) +2,4.
3. Ханна Эберг (Швеция) +4,2...
5. Жулия Симон (Франция) +6,8...
9. Анна Сола (Беларусь) +9,4...
10. Динара Алимбекова (Беларусь) +11,6...
17. Кристина Резцова (Россия) +18,5...
22. Ульяна Нигматуллина (Россия) +22,5...
26. Светлана Миронова (Россия) +24,5.
27. Эльвира Эберг (Швеция) +24,6.