Бабиков выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Норвегии

Российский биатлонистстал победителем спринтерской гонки на 10 км на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене.

Бабиков преодолел дистанцию за 24 минуты 32,8 секунды без промахов, на 0,9 секунды опередив Филипа Фьельда Андерсена из Норвегии. Третий результат показал еще один норвежец Хёвард Богетвейт.

Другие представители России выступили следующим образом: Ильназ Мухамедзянов показал 8-й результат, Евгений Гараничев — 11-й, Никита Поршнев — 41-й.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Шушен, Норвегия

Спринт. Мужчины

1. Антон Бабиков (Россия) — 24.32,8 (0).

2. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) — +0,9 (1).

3. Ховард Богетвейт (Норвегия) — +9,8 (1).

4. Давид Цобель (Германия) — +14,2 (1).

5. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +35,8 (1)...

8. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +59,4 (3)...

11. Евгений Гараничев (Россия) — +1.02,2 (0)...

41. Никита Поршнев (Россия) — 2.17,3 (3).