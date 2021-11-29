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    Зимняя Универсиада 2021 года отменена из-за омикрон-штамма коронавируса

    Прочие Коронавирус в спорте Олимпизм
    Зимняя Универсиада, которая должна была состояться в швейцарском Люцерне с 11 по 21 декабря, отменена.

    Коронавирус снова отменяет соревнования
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    Коронавирус снова отменяет соревнования

    Причиной отмены соревнований стало активное распространение нового штамма коронавируса — «омикрон», сообщается на официальном сайте соревнований.

    Решение было принято после того, как Швейцария ввела ограничения на въезд для представителей стран, в которых был выявлен новый вариант коронавируса — это Австралия, Бельгия, Дания, Великобритания, Нидерланды, Гонконг, Израиль и Чехия.

    Ожидается, что правительство Швейцарии добавит в этот список и другие страны.

    «Мы опустошены и очень расстроены тем, что не сможем принять спортсменов со всего мира, которые усиленно готовились к соревнованиям », — сказал президент организационного комитета Гвидо Граф.

    Следующая зимняя Универсиада должна состояться в Лейк-Плэсиде в 2023 году.

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