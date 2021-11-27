ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскиРоссия против Польши. Оценка шансов, анализ соперника, реакция Карпина
  • 18:27
    • «Ахмат» победил «Ростов» в Грозном
  • 18:08
    • «Химки» и «Краснодар» назвали стартовые составы
  • 19:23
    • Гол Холанна помог «Боруссии» обыграть «Вольфсбург»
  • 18:49
    • Норвежец Легрейд выиграл стартовую гонку КМ по биатлону, Латыпов — седьмой
  • 18:00
    • Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на этапе Гран-при в Сочи
    Все новости спорта

    Норвежец Легрейд выиграл стартовую гонку КМ по биатлону, Латыпов — седьмой

    Прочие Биатлон
    Норвежский биатлонист Стурла Легрейд стал победителем индивидуальной гонки на 1-м этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

    Стурла Легрейд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стурла Легрейд

    Вторым идет еще один норвежец Тарьей Бе, тройку призеров замкнул француз Симон Дестье.

    Россиянин Эдуард Латыпов финишировал 7-м, перепутав финишный створ в концовке гонки.

    Это первая мужская гонка в новом сезоне Кубка мира. Ранее состоялась женская индивидуальная гонка, которую выиграла чешка Маркета Давидова.

    Кубок мира по биатлону. 1-й этап
    Мужчины. Индивидуальная гонка

    1. Стурла Хольм Легрейд (Норвегия) — 51.04,0 (0)
    2. Тарьей Бо (Норвегия) — 59,2 (2)
    3. Симон Дестье (Франция) — 1.00,6 (2)
    4. Скотт Гоу (Канада) — 1.26,8 (0)
    5. Йоханнес Бо (Норвегия) — 1.28,5 (2)
    6. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 1.29,4 (0)
    7. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.36,5 (1)
    8. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 2.07,1 (3)
    9. Тсукаса Кобоноки (Япония) — 2.24,9 (0)
    10. Кристиан Гоу (Канада) — 2.26,1 (1)…
    15. Даниил Серохвостов (Россия) — 2.48,6 (2)
    27. Карим Халили (Россия) — 3.41,6 (2)…
    30. Матвей Елисеев (Россия) — 4.02,6 (1)…
    53. Александр Логинов (Россия) — 5.16,3 (6)…
    75. Евгений Гараничев (Россия) — 6.55,6 (5)…

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов забьет «Аталанта» в Турине?
  • «Ювентус» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Находится ли Емельяненко в хорошей форме для такого поединка?
  • Емельяненко — Сантос. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Кто станет триумфатором Кубка Либертадорес?
  • «Палмейрас» — «Фламенго». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 27 ноября
  • Сегодня в 20:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Емельяненко — Сантос
  • Прочие
  • Сегодня в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Палмейрас — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Бавария — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Венеция — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.32
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному