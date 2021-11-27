Норвежец Легрейд выиграл стартовую гонку КМ по биатлону, Латыпов — седьмой

Вторым идет еще один норвежец Тарьей Бе, тройку призеров замкнул француз Симон Дестье.
Россиянин Эдуард Латыпов финишировал 7-м, перепутав финишный створ в концовке гонки.
Это первая мужская гонка в новом сезоне Кубка мира. Ранее состоялась женская индивидуальная гонка, которую выиграла чешка Маркета Давидова.
Кубок мира по биатлону. 1-й этап
Мужчины. Индивидуальная гонка
1. Стурла Хольм Легрейд (Норвегия) — 51.04,0 (0)
2. Тарьей Бо (Норвегия) — 59,2 (2)
3. Симон Дестье (Франция) — 1.00,6 (2)
4. Скотт Гоу (Канада) — 1.26,8 (0)
5. Йоханнес Бо (Норвегия) — 1.28,5 (2)
6. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 1.29,4 (0)
7. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.36,5 (1)
8. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 2.07,1 (3)
9. Тсукаса Кобоноки (Япония) — 2.24,9 (0)
10. Кристиан Гоу (Канада) — 2.26,1 (1)…
15. Даниил Серохвостов (Россия) — 2.48,6 (2)
27. Карим Халили (Россия) — 3.41,6 (2)…
30. Матвей Елисеев (Россия) — 4.02,6 (1)…
53. Александр Логинов (Россия) — 5.16,3 (6)…
75. Евгений Гараничев (Россия) — 6.55,6 (5)…