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    Латыпов: Поехал на финиш и понимаю, что не вижу елочек

    Прочие Биатлон
    Российский биатлонист Эдуард Латыпов объяснил свою ошибку, допущенную на финишном круге индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

    Эдуард Латыпов
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    Эдуард Латыпов

    Латыпов показал седьмой результат, но мог бы оказаться выше, если бы не перепутал створы на финише.

    «Очень сильно отработал вторую часть дистанции, глаза со спуска уже красные были, все сплывалось уже. Траекторию движения не видел и автоматически спустился туда же.

    Поехал на финиш и понимаю, что не вижу елочек, коридора. Конечно, потерял очень много времени, мог претендовать на медаль.

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    • Гонка прошла хорошо по самочувствию, получилось добавить в конце. Все хорошо начиналось, а потом… Но это начало сезона, надеюсь еще порадую болельщиков», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

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