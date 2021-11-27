Драчев призвал заменить Гараничева и Елисеева на молодых биатлонистов

Бывший глава СБРпрокомментировал результаты россиян в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Ничего страшного с Латыповым не произошло. Он просто очень хотел ускорить результат, загляделся, ушел не в тот створ — а опомнился уже потом. Просто так человек отдался на финише. Обидно, но было бы обиднее, если бы шел на первое, а оказался седьмым.

Выступление Гараничева? Давно говорил — людей такого уровня и возраста без проверок везти нельзя! Вот мы и видим теперь: что он, что Елисеев, по шесть и семь минут проигрывают. Мало что ли молодых спортсменов? Пусть они будут 40-е места занимать, чем эти — семидесятые.

Логинов — большой мастер, он стал чемпионом мира в спринте, но надо ценить выстрелы. Ему нельзя приходить и палить за 20 секунд, транжирить так. Надеюсь, он справится в спринте и свою скорость оправдает.

Что касается Серохвостова, то человека надо было давно брать. У нас, к сожалению, выбирают не по тем критериям, и он оказался на кубке мира чисто случайно. Но он молодец, справился: надеюсь, будут и еще молодые на замену тем, кто проигрывает по шесть минут», — приводит слова Драчева «Чемпионат».